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Mini JCW im Test: Kleiner Flitzer mit großem Preis

Der Mini JCW fährt sich sportlich, direkt und auffällig wie kaum ein anderes Auto seiner Größe. Doch der Fahrspaß hat seinen Preis, und im Alltag zeigt der kleine Brite auch klare Grenzen.
Autor
Matej Štakul
04.07.2026 11:03
Lesezeit: 4 min
Mini JCW im Test: Kleiner Flitzer mit großem Preis
Der Mini JCW im Selbsttest: Fast wie ein Gokart, nur nicht ganz billig. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum der sportliche Mini JCW für knapp 38.000 Euro nur bedingt alltagstauglich ist.
  • Wie sich der 231 PS starke Kleinwagen im detaillierten Praxistest schlägt.
  • Welche Kompromisse Käufer bei Platzangebot und Komfort im Innenraum akzeptieren müssen.

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