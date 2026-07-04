Panorama

250 Jahre USA: Warum viele nicht mehr an den amerikanischen Traum glauben

Die Vereinigten Staaten blicken auf 250 Jahre Geschichte zurück. Doch während das Land sein Jubiläum begeht, wächst die Skepsis über die Zukunft. Zwischen wirtschaftlichen Sorgen, gesellschaftlicher Spaltung und schwindendem Optimismus stellt sich eine zentrale Frage.