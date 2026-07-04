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250 Jahre USA: Warum viele nicht mehr an den amerikanischen Traum glauben

Die Vereinigten Staaten blicken auf 250 Jahre Geschichte zurück. Doch während das Land sein Jubiläum begeht, wächst die Skepsis über die Zukunft. Zwischen wirtschaftlichen Sorgen, gesellschaftlicher Spaltung und schwindendem Optimismus stellt sich eine zentrale Frage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.07.2026 07:22
Lesezeit: 4 min
250 Jahre USA: Warum viele nicht mehr an den amerikanischen Traum glauben
Die USA feiern ihr 250-jähriges Jubiläum, doch viele Bürger blicken pessimistisch nach vorn. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Weshalb blicken junge US-Bürger besonders pessimistisch in die Zukunft?
  • Wie stark belasten Wohnkosten und Inflation den Alltag?
  • Welche Folgen könnte Trumps Kurs für die Gesellschaft haben?

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