Politik

G20-Ausladung durch Trump: Außenminister Wadephul kritisiert US-Ausschluss Südafrikas

US-Präsident Donald Trump lädt Südafrika vom kommenden G20-Gipfel in Florida aus – und erntet dafür scharfe Kritik aus Berlin. Außenminister Johann Wadephul betonte bei seinem Besuch in Pretoria, dass Südafrika als einziges afrikanisches Mitglied ein unverzichtbarer Teil der G20 bleibe. Deutschland kündigte an, die Interessen des Landes vor Ort zu vertreten, schloss einen eigenen Boykott jedoch aus.