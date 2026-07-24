Wirtschaft

Solarenergie: Chinas Dominanz bedroht die grüne Revolution

Solarenergie wächst inzwischen schneller als der weltweite Strombedarf und verdrängt erstmals fossile Kraftwerke. Doch ausgerechnet der rasante Erfolg bringt das System an seine Grenzen. Fehlende Stromnetze, zu wenige Speicher und die Abhängigkeit von China könnten den Boom ausbremsen. Für Europa und Deutschland entscheidet sich nun, ob aus der Solarrevolution eine sichere Energiezukunft wird.