Wirtschaft

Solarenergie: Chinas Dominanz bedroht die grüne Revolution

Solarenergie wächst inzwischen schneller als der weltweite Strombedarf und verdrängt erstmals fossile Kraftwerke. Doch ausgerechnet der rasante Erfolg bringt das System an seine Grenzen. Fehlende Stromnetze, zu wenige Speicher und die Abhängigkeit von China könnten den Boom ausbremsen. Für Europa und Deutschland entscheidet sich nun, ob aus der Solarrevolution eine sichere Energiezukunft wird.
Autor
avtor
Nils Åkesson
24.07.2026 05:59
Aktualisiert: 24.07.2026 06:00
Lesezeit: 5 min
Solarenergie: Chinas Dominanz bedroht die grüne Revolution
Solarstrom erlebt einen historischen Durchbruch. Warum der Boom dennoch ins Stocken geraten könnte. (Foto: dpa | Jan Woitas) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum die Solarenergie weltweit erstmals fossilen Strom zurückdrängt.
  • Welche Engpässe den historischen Ausbau der Solarenergie gefährden.
  • Wie China eine neue geopolitische Abhängigkeit im Energiesektor schafft.

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Nils Åkesson
Nils Åkesson ist Journalist bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit schwedischer Perspektive auf Industrie, Wirtschaft und internationale Märkte.
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