Wirtschaft

VW-Aktie unter Druck: Gewinn bricht um ein Drittel ein und Umsatzprognose sinkt

Anhaltend schwache Verkaufszahlen, insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt, machen dem Volkswagen-Konzern schwer zu schaffen: Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen erneut einen spürbaren Profitrückgang. Ausgerechnet die bisherigen Ertragsbringer Audi und Porsche geraten dabei immer stärker ins Straucheln.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.07.2026 09:22
Aktualisiert: 24.07.2026 09:22
Lesezeit: 2 min
VW-Aktie unter Druck: Gewinn bricht um ein Drittel ein und Umsatzprognose sinkt
Die VW Aktie gerät unter Druck: Der Gewinn bricht um 32,9 Prozent ein. Erfahren Sie alles über die Krise in China und geplante Stellenstreichungen (Foto: dpa). Foto: Moritz Frankenberg

Im Folgenden:

  • Warum der Gewinn von Volkswagen um ein Drittel einbricht und die Umsatzprognose sinkt.
  • Wie der drastische Absatzrückgang in China den europäischen Autogiganten unter Druck setzt.
  • Weshalb die bisherigen Ertragsbringer Audi und Porsche zunehmend ins Straucheln geraten.

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