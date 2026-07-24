Wirtschaft

VW-Aktie unter Druck: Gewinn bricht um ein Drittel ein und Umsatzprognose sinkt

Anhaltend schwache Verkaufszahlen, insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt, machen dem Volkswagen-Konzern schwer zu schaffen: Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen erneut einen spürbaren Profitrückgang. Ausgerechnet die bisherigen Ertragsbringer Audi und Porsche geraten dabei immer stärker ins Straucheln.