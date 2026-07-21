Wirtschaft

Mercedes-Aktie: Warum ausgerechnet die C-Klasse über Europas Autozukunft entscheidet

Mercedes verabschiedet sich von der Idee, Elektroautos wie eine eigene Produktwelt zu verkaufen. Die neue elektrische C-Klasse soll aussehen, heißen und funktionieren wie das vertraute Erfolgsmodell. Hinter dem Kurswechsel steht weit mehr als eine Designfrage: Eine Milliarde Euro, gewaltige technische Erwartungen und der Kampf um die Zukunft des europäischen Premiumautos machen die neue Baureihe zum entscheidenden Test für den Konzern und die Mercedes-Aktie.
Autor
Marcin Bołtryk
21.07.2026 08:45
Lesezeit: 8 min
Mercedes-Aktie: Warum ausgerechnet die C-Klasse über Europas Autozukunft entscheidet
Start der Produktion der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse im Mercedes-Benz Werk Kecskemét: Einblick in die neue Montagehalle am Standort. (Foto: Mercedes Benz AG - Kommunikation) Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati

Im Folgenden:

  • Warum die elektrische C-Klasse für Mercedes wichtiger als mancher Supersportwagen ist.
  • Wie Mercedes mit einem Traditionsmodell seine Elektrostrategie grundlegend verändert.
  • Weshalb der Konzern seine umstrittene EQ-Produktwelt schrittweise hinter sich lässt.

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Marcin Bołtryk
Marcin Bołtryk ist Journalist bei Puls Biznesu, dem polnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit polnischer Perspektive auf Mobilität, Automobilwirtschaft, Transport und Logistik.
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