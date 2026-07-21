Wirtschaft

Mercedes-Aktie: Warum ausgerechnet die C-Klasse über Europas Autozukunft entscheidet

Mercedes verabschiedet sich von der Idee, Elektroautos wie eine eigene Produktwelt zu verkaufen. Die neue elektrische C-Klasse soll aussehen, heißen und funktionieren wie das vertraute Erfolgsmodell. Hinter dem Kurswechsel steht weit mehr als eine Designfrage: Eine Milliarde Euro, gewaltige technische Erwartungen und der Kampf um die Zukunft des europäischen Premiumautos machen die neue Baureihe zum entscheidenden Test für den Konzern und die Mercedes-Aktie.