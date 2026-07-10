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VW-Aktie in der Krise: Aufsichtsrat lässt Kernfragen offen

Nach der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung bei VW herrscht weiterhin Ungewissheit über das genaue Ausmaß der drohenden Sparmaßnahmen. Während die Belegschaft um ihre Arbeitsplätze bangt, legt der Autobauer am heutigen Freitag die neuesten Absatzzahlen vor.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.07.2026 09:00
Lesezeit: 2 min
VW-Aktie in der Krise: Aufsichtsrat lässt Kernfragen offen
Die VW Krise spitzt sich zu: Das Zielbild 2030 bringt radikale Sparpläne bei Modellen und Werken. Lesen Sie, welche Einschnitte dem Autobauer drohen (Foto: dpa). Foto: Lars Penning

Im Folgenden:

  • Wie Volkswagen durch eine radikale Kürzung der Modellpalette die Produktion vereinfachen will.
  • Warum die Konzernführung konkrete Entscheidungen zu Werksschließungen und Stellenabbau weiter vertagt.
  • Welche Faktoren für die schwächelnden Absatzzahlen in den USA und China verantwortlich sind.

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