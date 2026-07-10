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VW-Aktie in der Krise: Aufsichtsrat lässt Kernfragen offen

Nach der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung bei VW herrscht weiterhin Ungewissheit über das genaue Ausmaß der drohenden Sparmaßnahmen. Während die Belegschaft um ihre Arbeitsplätze bangt, legt der Autobauer am heutigen Freitag die neuesten Absatzzahlen vor.