Finanzen

VW-Aktie: Chef Blume nennt erstmals Zahl zum möglichen Jobabbau – was das für die VW-Aktie bedeutet

Die Sparpläne bei Volkswagen nehmen deutlichere Konturen an. Erstmals spricht Konzernchef Oliver Blume offen über das mögliche Ausmaß des Stellenabbaus und über bedrohte Standorte. Gleichzeitig wächst der Druck auf Management und Politik, tragfähige Lösungen zu finden. Was das für die VW-Aktie bedeutet.