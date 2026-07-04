Politik

Vor den US-Kongresswahlen ist Trump so unbeliebt wie nie zuvor – doch er hat einen Trumpf im Ärmel

Donald Trump geht mit schlechten Umfragewerten in die US-Kongresswahl, mittlerweile ist er unbeliebter als Vorgänger Joe Biden. Doch kurz vor dem Wahltag könnte er seinen Maga-Trumpf ausspielen und den Republikanern neue Luft verschaffen.