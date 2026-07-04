Politik

Vor den US-Kongresswahlen ist Trump so unbeliebt wie nie zuvor – doch er hat einen Trumpf im Ärmel

Donald Trump geht mit schlechten Umfragewerten in die US-Kongresswahl, mittlerweile ist er unbeliebter als Vorgänger Joe Biden. Doch kurz vor dem Wahltag könnte er seinen Maga-Trumpf ausspielen und den Republikanern neue Luft verschaffen.
Autor
avtor
Louise With
04.07.2026 16:00
Lesezeit: 14 min
Vor den US-Kongresswahlen ist Trump so unbeliebt wie nie zuvor – doch er hat einen Trumpf im Ärmel
In Umfragen ist Donald Trump mittlerweile unbeliebter als Vorgänger Joe Biden. (Foto: dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Was die anstehenden US-Kongresswahlen maßgeblich beeinflussen könnte.
  • Weshalb die anhaltend hohe Inflation und steigende Benzinpreise Trumps Wählerkoalition bedrohen.
  • Ob die Republikaner trotz neuer Wahlbezirke ihre Mehrheit im US-Repräsentantenhaus verlieren werden.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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