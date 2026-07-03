Panorama

Sechs tote Mitarbeiter in Stade – Schwiegermutter von SPD-Migrationsbeauftragtem fuhr Fluchtwagen

In einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Stade sind sechs Mitarbeiter erschossen wurden. Nun werfen sowohl die Recherchen zur Vorgeschichte des mutmaßlichen Sechsfachmörders als auch die Ermittlungen gegen die Schwiegermutter des SPD-Migrationsbeauftragtem Deniz Kurku, die den Fluchtwagen des Tatverdächtigen Fatih Khan G. fuhr, neue Fragen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
03.07.2026 20:11
Lesezeit: 4 min
Sechs tote Mitarbeiter in Stade – Schwiegermutter von SPD-Migrationsbeauftragtem fuhr Fluchtwagen
Die Fluchtwagenfahrerin des mutmaßlichen Täters von Stade ist die Schwiegermutter des niedersächsischen SPD-Abgeordneten Deniz Kurku. Dieser ist zudem Landesbeauftragter für Migration. (Foto: dpa) Foto: Holger Hollemann

Im Folgenden:

  • Wie ein eskalierter Sorgerechtsstreit zu dem tödlichen Verbrechen in Stade führte.
  • Welche Rolle die Schwiegermutter eines SPD-Politikers bei der Flucht des Verdächtigen spielte.
  • Warum bereits vor den tödlichen Schüssen gegen den Verdächtigen ermittelt wurde.

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