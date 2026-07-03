Panorama

Sechs tote Mitarbeiter in Stade – Schwiegermutter von SPD-Migrationsbeauftragtem fuhr Fluchtwagen

In einer Jugendeinrichtung im niedersächsischen Stade sind sechs Mitarbeiter erschossen wurden. Nun werfen sowohl die Recherchen zur Vorgeschichte des mutmaßlichen Sechsfachmörders als auch die Ermittlungen gegen die Schwiegermutter des SPD-Migrationsbeauftragtem Deniz Kurku, die den Fluchtwagen des Tatverdächtigen Fatih Khan G. fuhr, neue Fragen auf.