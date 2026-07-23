US-Marktbericht: Tesla-Aktien stürzen ab, Öl erreicht 101 US-Dollar

Verluste an der Wall Street nach turbulentem Handelstag

Die US-Börsen stürzten am Donnerstag ab und die Ölpreise stiegen auf über 100 US-Dollar pro Barrel, da der eskalierende Krieg im Iran und Sorgen über die Ausgaben für Künstliche Intelligenz die Anleger verunsicherten.

Am stärksten fiel der technologielastige Index Nasdaq 100, der mit einem Minus von 1,9 Prozent schloss. Es folgte der breiter gefasste S&P 500 mit einem Minus von 1,2 Prozent, während der Dow Jones bis zum Handelsschluss um 1 Prozent nachgab.

Geopolitische Konflikte treiben den Ölpreis nach oben

Die richtungsweisende Rohölsorte Brent legte am Donnerstag um mehr als 6 Prozent zu und überstieg im frühen Handel die Marke von 101 US-Dollar pro Barrel. Bis zum Ertönen der Schlussglocke an der Wall Street pendelte sich der Preis bei rund 99,8 US-Dollar pro Barrel ein.

Dieser Anstieg erfolgte, nachdem von Iran unterstützte Huthi-Milizen erklärt hatten, zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen zu haben, was die Gefahr weitreichenderer Lieferunterbrechungen erhöhte.

US-Präsident Donald Trump richtete am Donnerstag eine Warnung an den Iran und die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen und drohte ihnen mit „schweren militärischen Strafen“, sollten sie auf Schiffe schießen, die versuchen, die Straße von Hormus zu passieren.

Tech-Giganten geraten wegen hoher KI-Ausgaben unter Druck

Die Aktie von Elon Musks Unternehmen Tesla führte am Donnerstag die Verliererliste an der Wall Street an und ging mit einem Minus von mehr als 14,3 Prozent aus dem Handel.

Zuvor waren die Ergebnisse für das zweite Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben – ein Rückschlag für den Elektroautohersteller, der neue Geschäftsfelder in den Bereichen Robotik, autonomes Fahren und KI aufbauen will.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet, der ebenfalls am Mittwochabend Quartalszahlen vorgelegt hatte, folgte dem Abwärtstrend von Tesla und schloss mit einem Minus von 7,1 Prozent. Dies geschah, nachdem das Unternehmen eine Prognose mit höheren Ausgaben veröffentlicht hatte, was die Sorge schürte, der Konzern könnte im Rennen um die Vorherrschaft bei der künstlichen Intelligenz die finanzielle Disziplin vernachlässigen.

Andernorts gaben die Aktien von Mark Zuckerbergs Konzern Meta bis zum Handelsschluss um 3,3 Prozent nach, Microsoft verlor 2,3 Prozent und Amazon fiel um 4,5 Prozent.

Die Sorgen über die hohen KI-Ausgaben flammten nach den ersten Quartalsberichten der Big-Tech-Konzerne am Mittwochabend wieder auf, während Intel am Donnerstagabend seine Ergebnisse vorlegen soll.

Auf der anderen Seite konnten die Aktien von Micron zulegen und gewannen 3,9 Prozent hinzu. Dahinter folgte Intel mit einem Plus von 5,6 Prozent.