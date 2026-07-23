Unternehmen

Wettbewerbsverstoß: EU verhängt 890 Millionen Euro Bußgeld gegen Google

Die Europäische Kommission greift im Digitalmarkt hart durch: Wegen unlauteren Wettbewerbs belegt die EU den US-Tech-Riesen Google mit einer Geldbuße von 890 Millionen Euro. Sowohl bei der Suchmaschine als auch im Play Store habe der Konzern seine Macht missbraucht und Rivalen benachteiligt. Die Entscheidung birgt zudem erhebliche politische Sprengkraft im Verhältnis zu den USA.