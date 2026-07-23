Wirtschaft

Alarmierende Studie: Jede dritte alleinerziehende Familie von Armut bedroht

In Deutschland ist das Armutsrisiko für alleinerziehende Mütter und Väter alarmierend hoch: Fast 29 Prozent dieser Haushalte gelten laut Statistischem Bundesamt als armutsgefährdet – mehr als doppelt so viele wie bei Paaren mit Kindern. Der Bundesverband alleinerziehender Mütter und Väter schlägt angesichts der neuen Daten Alarm und verweist auf die drastischen strukturellen Unterschiede.