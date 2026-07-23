Politik

US-Atomdeal mit Saudi-Arabien entfacht Streit

Die USA helfen Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms – und könnten damit einen neuen Wettlauf um Nukleartechnik im Nahen Osten auslösen. Während der Iran-Krieg tobt, wächst die Sorge, dass Washington für wirtschaftliche und geopolitische Vorteile bei der Kontrolle von Urananreicherung Kompromisse macht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 13:32
Lesezeit: 3 min
US-Atomdeal mit Saudi-Arabien entfacht Streit
US-Präsident Donald Trump trifft den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Oval Office des Weißen Hauses. (Archivfoto vom 18.11.25 dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Welche Rolle die Urananreicherung bei der Vereinbarung spielt.
  • Warum Experten vor einem neuen atomaren Wettrüsten im Nahen Osten warnen.
  • Welche Zugeständnisse Trump bei den Sicherheitskontrollen gemacht haben könnte.

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