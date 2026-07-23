Politik

US-Atomdeal mit Saudi-Arabien entfacht Streit

Die USA helfen Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms – und könnten damit einen neuen Wettlauf um Nukleartechnik im Nahen Osten auslösen. Während der Iran-Krieg tobt, wächst die Sorge, dass Washington für wirtschaftliche und geopolitische Vorteile bei der Kontrolle von Urananreicherung Kompromisse macht.