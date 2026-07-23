Politik

Karlsruhe kippt Klage gegen Heizungsgesetz

Mit dem Heizungsgesetz wollte die Ampel das Heizen in Deutschland klimafreundlicher machen. Es hagelte Kritik – nicht nur am Inhalt, sondern auch am Gesetzgebungsprozess. Eine Klage dagegen scheiterte nun in Karlsruhe.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 13:54
Lesezeit: 7 min
Karlsruhe kippt Klage gegen Heizungsgesetz
Ex-CDU-Abgeordneter Thomas Heilmann klagte gegen das Tempo beim Heizungsgesetz. Nun entscheidet Karlsruhe: Gesetzgebungsverfahren dürfen schnell sein, aber nicht ohne Limit. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das Bundesverfassungsgericht die Klage gegen das Heizungsgesetz abweist.
  • Welche Grenzen Karlsruhe der Geschwindigkeit von Gesetzgebungsverfahren setzt.
  • Was der ehemalige CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann dem Bundestag vorwirft.

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