Wirtschaft

Hohe Abgaben, wenig Aufstieg: Warum sich Leistung in Deutschland immer weniger lohnt

Arbeiten, gründen, Kinder großziehen – und am Ende kaum vorankommen: Für viele Familien und Unternehmer ist die aktuelle Situation in Deutschland eine Belastungsprobe. Während der Sozialstaat das Existenzminimum absichert, schrumpft der Abstand zur Erwerbsarbeit. Die Frage ist längst keine theoretische mehr: Lohnt sich Leistung in diesem Land überhaupt noch?