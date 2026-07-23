Wirtschaft

Hohe Abgaben, wenig Aufstieg: Warum sich Leistung in Deutschland immer weniger lohnt

Arbeiten, gründen, Kinder großziehen – und am Ende kaum vorankommen: Für viele Familien und Unternehmer ist die aktuelle Situation in Deutschland eine Belastungsprobe. Während der Sozialstaat das Existenzminimum absichert, schrumpft der Abstand zur Erwerbsarbeit. Die Frage ist längst keine theoretische mehr: Lohnt sich Leistung in diesem Land überhaupt noch?
Autor
avtor
Anika Völger
23.07.2026 12:07
Aktualisiert: 01.01.2030 11:23
Lesezeit: 6 min
Hohe Abgaben, wenig Aufstieg: Warum sich Leistung in Deutschland immer weniger lohnt
Familien und Unternehmer tragen die Hauptlast des Systems. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Weshalb bleibt vom Bruttolohn immer weniger Netto übrig?
  • Warum geraten Unternehmer zwischen Risiko und Bürokratie?
  • Welche Folgen haben steigende Sozialbeiträge bis 2035?

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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