Politik

Rekordwert beim Sozialbudget: Ausgaben steigen auf fast ein Drittel der gesamten Wirtschaftskraft

Die finanziellen Aufwendungen für den Sozialstaat erreichen in Deutschland ein neues Hoch: Im vergangenen Jahr sind die Sozialausgaben auf nahezu ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung geklettert. Haupttreiber dieser Entwicklung sind erhebliche Kostensteigerungen quer durch alle Säulen der Sozialversicherung - von der Kranken- über die Pflege- bis hin zur Rentenversicherung.