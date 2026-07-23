Politik

Insa-Umfrage zur Berlin-Wahl: AfD zieht knapp an CDU und Linken vorbei auf Platz eins

Politisches Beben vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Erstmals führt die AfD eine repräsentative Umfrage in der Bundeshauptstadt an. Laut dem Institut Insa zieht die Partei mit 19 Prozent knapp an der CDU und den Linken vorbei, die dahinter gleichauf liegen. Der Vorstoß erfolgt kurz nach dem Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner als CDU-Spitzenkandidat.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.07.2026 15:38
Lesezeit: 1 min
Insa-Umfrage zur Berlin-Wahl: AfD zieht knapp an CDU und Linken vorbei auf Platz eins
Das leere Rednerpult im Plenarsaal vor der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Wie die AfD in Berlin erstmals eine repräsentative Wahlumfrage anführt.
  • Weshalb die Berliner CDU nach dem Rückzug von Kai Wegner unter Druck gerät.
  • Warum zwei aktuelle Umfragen zur Berlin-Wahl zu stark abweichenden Ergebnissen kommen.

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