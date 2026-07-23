Politik

Insa-Umfrage zur Berlin-Wahl: AfD zieht knapp an CDU und Linken vorbei auf Platz eins

Politisches Beben vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Erstmals führt die AfD eine repräsentative Umfrage in der Bundeshauptstadt an. Laut dem Institut Insa zieht die Partei mit 19 Prozent knapp an der CDU und den Linken vorbei, die dahinter gleichauf liegen. Der Vorstoß erfolgt kurz nach dem Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner als CDU-Spitzenkandidat.