Wirtschaft

Heliumknappheit: Europas Industrie droht der nächste Rohstoffschock

Helium klingt nach Luftballons, ist aber ein unersetzlicher Rohstoff für Mikrochips, Magnetresonanztomografen und die Luftfahrt. Kriegsschäden, Exportstopps und die Abhängigkeit von wenigen Förderländern lassen die Preise steigen. Besonders Europa droht in einen Engpass zu geraten, der zentrale Industrien trifft und nordamerikanischen Produzenten neue Chancen eröffnet.
Autor
avtor
Bor Mirtič
23.07.2026 15:58
Aktualisiert: 27.07.2026 11:00
Lesezeit: 9 min
Heliumknappheit: Europas Industrie droht der nächste Rohstoffschock
Nicht nur für Ballons: Helium ist für Chips, Medizin und Raumfahrt unersetzlich. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum die Heliumknappheit Europas Industrie besonders hart treffen könnte.
  • Welche Folgen der Engpass für Chipproduktion, Medizin und Luftfahrt hat.
  • Weshalb sich Helium durch keinen anderen industriellen Rohstoff ersetzen lässt.

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Bor Mirtič

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Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

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