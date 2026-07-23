Wirtschaft

Heliumknappheit: Europas Industrie droht der nächste Rohstoffschock

Helium klingt nach Luftballons, ist aber ein unersetzlicher Rohstoff für Mikrochips, Magnetresonanztomografen und die Luftfahrt. Kriegsschäden, Exportstopps und die Abhängigkeit von wenigen Förderländern lassen die Preise steigen. Besonders Europa droht in einen Engpass zu geraten, der zentrale Industrien trifft und nordamerikanischen Produzenten neue Chancen eröffnet.