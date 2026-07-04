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Elon Musks ehemaliger Mitbewohner: „Wir wussten, dass der Mars das Ziel war“

Vor 25 Jahren hat er Elon Musk davon abgeraten, ein Raketenunternehmen zu gründen. Heute bezeichnet er den SpaceX-Gründer als den einzigen Menschen auf der Erde, der andere Planeten kolonisieren (und die Menschheit retten) kann. „Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass SpaceX das größte Unternehmen der Welt werden würde“, sagt Elon Musks ehemaliger Mitbewohner aus College-Zeiten, Adeo Ressi, in diesem Exklusivinterview.