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Elon Musks ehemaliger Mitbewohner: „Wir wussten, dass der Mars das Ziel war“

Vor 25 Jahren hat er Elon Musk davon abgeraten, ein Raketenunternehmen zu gründen. Heute bezeichnet er den SpaceX-Gründer als den einzigen Menschen auf der Erde, der andere Planeten kolonisieren (und die Menschheit retten) kann. „Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass SpaceX das größte Unternehmen der Welt werden würde“, sagt Elon Musks ehemaliger Mitbewohner aus College-Zeiten, Adeo Ressi, in diesem Exklusivinterview.
Autor
avtor
Jonas Leijonhufvud
04.07.2026 17:51
Lesezeit: 5 min
Elon Musks ehemaliger Mitbewohner: „Wir wussten, dass der Mars das Ziel war“
Für Aufregung sorgte diese Aufnahme von der Marsoberfläche vom 25.07.1976. Die Nasa-Sonde Viking 1 hatte damals Fotos von der Oberfläche des Roten Planeten gemacht. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Elon Musks ehemaliger Mitbewohner ihm anfangs von der SpaceX-Gründung abriet.
  • Weshalb eine nächtliche Autofahrt im Jahr 2001 den Grundstein für SpaceX legte.
  • Wie ein früher Wegbegleiter die Chancen für bemannte Mars-Missionen bis 2030 einschätzt.

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Jonas Leijonhufvud

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Jonas Leijonhufvud ist Tech-Reporter bei Dagens industri und schreibt über digitale Wirtschaft, Raumfahrt, Technologieunternehmen und prägende Unternehmerpersönlichkeiten.

 
 
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