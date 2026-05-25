Wirtschaft

KI-Arbeitsmarkt: Wer durch KI ersetzt wird, zahlt jahrelang

KI soll Unternehmen schneller, schlanker und profitabler machen. Doch für Beschäftigte, die durch neue Technologien ihren Job verlieren, endet der Einschnitt oft nicht mit der Kündigung. Eine Goldman-Sachs-Analyse zeigt, wie lange Einkommensverluste nachwirken und warum der KI-Arbeitsmarkt auch für Deutschland zur sozialen Belastungsprobe werden könnte.