Technologie

KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen

Künstliche Intelligenz verspricht Entlastung, Effizienz und neue Chancen. Doch in der KI-Arbeitswelt zeigt sich eine andere Realität: Algorithmen kontrollieren Fahrer, Plattformarbeit macht Beschäftigte unsichtbar, und selbst gut ausgebildete Arbeitnehmer könnten ihre Sicherheit verlieren. Der Text zeigt, warum es nicht nur um Jobs geht, sondern um Sinn, Würde und die Frage, welche Arbeit Menschen künftig noch zusammenhält.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.05.2026 07:17
Lesezeit: 5 min
KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen
Die KI-Arbeitswelt verspricht Fortschritt. Doch hinter Apps und Algorithmen wächst eine neue Unsicherheit. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum KI-Arbeitswelt Beschäftigte nicht ersetzt, sondern entkernt.
  • Wie Algorithmen Kontrolle in den Arbeitsalltag tragen.
  • Welche Risiken Plattformarbeit für die Mittelschicht sichtbar macht.

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