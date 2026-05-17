Technologie

KI-Arbeitswelt: Wie Algorithmen den Menschen zur Restgröße machen

Künstliche Intelligenz verspricht Entlastung, Effizienz und neue Chancen. Doch in der KI-Arbeitswelt zeigt sich eine andere Realität: Algorithmen kontrollieren Fahrer, Plattformarbeit macht Beschäftigte unsichtbar, und selbst gut ausgebildete Arbeitnehmer könnten ihre Sicherheit verlieren. Der Text zeigt, warum es nicht nur um Jobs geht, sondern um Sinn, Würde und die Frage, welche Arbeit Menschen künftig noch zusammenhält.