Wirtschaft

Europa unter Zugzwang: Was im globalen KI-Wettlauf auf dem Spiel steht

Europas Rückstand im KI-Wettlauf wird für Wirtschaft und Politik zunehmend zu einem strategischen Risiko. Kann der Kontinent seine technologische Abhängigkeit noch verringern und eigene KI-Unternehmen zu globaler Größe führen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 05:49
Lesezeit: 7 min
Europa unter Zugzwang: Was im globalen KI-Wettlauf auf dem Spiel steht
Hermann Hauser sieht Europas technologische Abhängigkeit im KI-Wettlauf als Warnsignal für fehlende Skalierung, schwache Finanzierung und den Verlust digitaler Souveränität. (Foto: dpa) Foto: Alicia Windzio

Im Folgenden:

  • Warum ARM-Mitgründer Hermann Hauser Europa vor digitaler Kolonisierung durch USA und China warnt.
  • Weshalb europäische Unicorns trotz guter Ideen scheitern und wie Kapital dabei die entscheidende Rolle spielt.
  • Welche neue Chiparchitektur Europa laut Hauser eine zweite Chance im globalen KI-Wettlauf bieten könnte.

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