Wirtschaft

Europa unter Zugzwang: Was im globalen KI-Wettlauf auf dem Spiel steht

Europas Rückstand im KI-Wettlauf wird für Wirtschaft und Politik zunehmend zu einem strategischen Risiko. Kann der Kontinent seine technologische Abhängigkeit noch verringern und eigene KI-Unternehmen zu globaler Größe führen?