Technologie

Antropic: Gefürchtetes KI-Modell erschüttert Banken und Regierungen

Anthropic will den Zugang zu Mythos ausweiten, obwohl das Weiße Haus Sicherheitsbedenken anmeldet. Das KI-Modell soll unbekannte Schwachstellen finden und könnte die KI-Cybersicherheit weltweit verändern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.05.2026 05:47
Lesezeit: 2 min
Antropic: Gefürchtetes KI-Modell erschüttert Banken und Regierungen
Bundesbank-Präsident Joachim Nagel fordert europäischen Zugang zu Mythos und warnt vor neuen Risiken für die KI-Cybersicherheit. (Foto: dpa | Kay Nietfeld) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Mythos die Regeln der KI-Cybersicherheit verändern könnte.
  • Welche Risiken Europas Banken durch den eingeschränkten Zugang entstehen.
  • Warum das Weiße Haus Anthropics Pläne offenbar blockiert.

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