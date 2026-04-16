Technologie

Anthropic hält neues KI-Modell zurück: Warum die Öffentlichkeit außen vor bleibt

Anthropic hält ein besonders leistungsfähiges KI-Modell bewusst zurück und stellt es nur ausgewählten Unternehmen zur Verfügung, da die Technologie erhebliche Risiken birgt. Welche Folgen hat diese neue Generation von KI für Cybersicherheit, Machtverhältnisse und den Umgang mit digitalen Angriffen?