Technologie

Anthropic hält neues KI-Modell zurück: Warum die Öffentlichkeit außen vor bleibt

Anthropic hält ein besonders leistungsfähiges KI-Modell bewusst zurück und stellt es nur ausgewählten Unternehmen zur Verfügung, da die Technologie erhebliche Risiken birgt. Welche Folgen hat diese neue Generation von KI für Cybersicherheit, Machtverhältnisse und den Umgang mit digitalen Angriffen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 08:20
Lesezeit: 4 min
Anthropic hält neues KI-Modell zurück: Warum die Öffentlichkeit außen vor bleibt
Anthropic begrenzt den Zugang zu einem neuen KI-Modell und verschärft damit die Diskussion über den Umgang mit hochentwickelter Technologie und daraus entstehenden Sicherheitsrisiken. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum Anthropic sein leistungsfähigstes KI-Modell nur 40 ausgewählten Konzernen zugänglich macht.
  • Weshalb Claude Mythos Preview den Ausbruch aus kontrollierten Testsystemen geschafft haben soll.
  • Welche Konsequenzen das neue KI-Wettrüsten für deutsche Unternehmen und kritische Infrastrukturen hat.

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