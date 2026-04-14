Wirtschaft

Debatte um den Bitcoin-Erfinder: Steckt Adam Back hinter Satoshi Nakamoto?

Die Debatte um die Identität des Bitcoin-Erfinders gewinnt neue Dynamik, nachdem eine umfassende Recherche einen konkreten Namen in den Mittelpunkt rückt. Steckt hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto tatsächlich ein bekannter Kryptograf oder bleiben die Zweifel bestehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 17:24
Lesezeit: 3 min
Debatte um den Bitcoin-Erfinder: Steckt Adam Back hinter Satoshi Nakamoto?
Eine neue Recherche bringt den Kryptografen Adam Back mit Satoshi Nakamoto in Verbindung und heizt die Debatte um den Bitcoin-Erfinder erneut an (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Warum die New York Times Adam Back als möglichen Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto identifiziert.
  • Welche technischen und sprachlichen Indizien die Investigativrecherche nach über einem Jahr liefert.
  • Weshalb die Identität des Bitcoin-Schöpfers auch für institutionelle Anleger in Deutschland relevant bleibt.

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