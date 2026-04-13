Wirtschaft

IWF warnt: Schwieriger Weg zurück für die Weltwirtschaft

Die Ölkrise infolge des Iran-Kriegs verändert die globale Konjunktur nachhaltig. Warum selbst im besten Fall kein schneller Aufschwung mehr in Sicht ist?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 18:37
Lesezeit: 3 min
IWF warnt: Schwieriger Weg zurück für die Weltwirtschaft
"Gießen Sie kein Öl ins Feuer", sagte Kristalina Georgieva, IWF-Vorsitzende. (Foto: dpa) Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum der IWF selbst im günstigsten Szenario keine Rückkehr zum alten Wachstum erwartet.
  • Welche strukturellen Schäden durch die Ölkrise die globale Konjunktur dauerhaft belasten.
  • Wovor der IWF die Regierungen im Umgang mit steigenden Energiepreisen ausdrücklich warnt.

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