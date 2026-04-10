Politik

Wettrüsten im Cyberspace: Wenn KI zur Gefahr für die Infrastruktur wird

Ein neues KI-Modell des US-Entwicklers Anthropic sorgt für Alarmstimmung beim BSI. Das Werkzeug „Claude Mythos“ spürt verborgene Software-Lücken in Betriebssystemen und Browsern mit erschreckender Präzision auf. BSI-Präsidentin Claudia Plattner warnt vor massiven Folgen für die nationale Sicherheit, sollten derartige Fähigkeiten in die Hände von Online-Angreifern und Cyberkriminellen gelangen.