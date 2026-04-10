Politik

Wettrüsten im Cyberspace: Wenn KI zur Gefahr für die Infrastruktur wird

Ein neues KI-Modell des US-Entwicklers Anthropic sorgt für Alarmstimmung beim BSI. Das Werkzeug „Claude Mythos“ spürt verborgene Software-Lücken in Betriebssystemen und Browsern mit erschreckender Präzision auf. BSI-Präsidentin Claudia Plattner warnt vor massiven Folgen für die nationale Sicherheit, sollten derartige Fähigkeiten in die Hände von Online-Angreifern und Cyberkriminellen gelangen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.04.2026 14:55
Lesezeit: 2 min
Wettrüsten im Cyberspace: Wenn KI zur Gefahr für die Infrastruktur wird
Anthropics KI-Modell Claude Mythos findet tausende Sicherheitslücken in Software. Warum das BSI massive Folgen für die nationale Sicherheit befürchtet (Foto: dpa). Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum das neue KI-Modell von Anthropic beim BSI Alarmstimmung auslöst.
  • Welche Konzerne Zugang zu dem mächtigen Schwachstellen-Tool erhalten sollen.
  • Weshalb ein Grünen-Politiker das Bundesinnenministerium als Teil des Problems sieht.

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