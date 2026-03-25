Politik

Turbo für die Verteidigung: EU plant Millionen-Spritze für Militär-Innovationen

Die EU-Kommission will die militärische Schlagkraft Europas durch schnellere Innovationszyklen sichern. Ein neues Förderinstrument namens „Agile“ soll mit 115 Millionen Euro dafür sorgen, dass modernste Technik wie Drohnen oder KI-Systeme deutlich zügiger den Weg auf das Schlachtfeld finden. Ziel ist es, bürokratische Hürden abzubauen und die Verteidigungsfähigkeit drastisch zu beschleunigen.