Politik

Geopolitische Zeitenwende: Von der Leyen fordert radikalen Kurswechsel der EU

Die alte Weltordnung ist Geschichte: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängt angesichts der globalen Instabilität auf eine fundamentale Neuausrichtung der europäischen Außenpolitik. Bei einem Treffen mit EU-Botschaftern in Brüssel betonte sie, dass Europa seine Interessen künftig deutlich machtvoller und pragmatischer verteidigen müsse.