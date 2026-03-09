Wirtschaft

Deutsche Industrie enttäuscht: Auftragseinbruch um 11,1 Prozent nach Großauftrags-Boom

Die deutsche Industrie ist mit einer deutlichen Enttäuschung in das Jahr 2026 gestartet. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes sanken die Auftragseingänge im Januar überraschend stark um 11,1 Prozent, während Analysten lediglich mit einem Rückgang von 4,3 Prozent gerechnet hatten. Auch die Produktion entwickelte sich mit einem Minus von 0,5 Prozent entgegen der Erwartungen rückläufig, was die Aussichten für das wirtschaftliche Wachstum im ersten Quartal eintrübt.