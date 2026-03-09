Politik

Geheime Unterstützung: Russland liefert Iran Zieldaten gegen amerikanische Streitkräfte

Ein Bericht der Washington Post sorgt für Aufsehen. Demnach liefert Russland Iran geheimdienstliche Informationen über US-Streitkräfte im Nahen Osten. Die Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die geopolitische Eskalation im Russland Iran Krieg.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.03.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Geheime Unterstützung: Russland liefert Iran Zieldaten gegen amerikanische Streitkräfte
Moskau hilft Iran beim Angriff auf US-Truppen. (Foto: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Geheimdienstinformationen über US-Streitkräfte

Seit dem Ausbruch der Kämpfe teilen russische Stellen Informationen mit Iran über die Positionen amerikanischer Kriegsschiffe und Flugzeuge. Eine Quelle erklärte, dass die Unterstützung Russlands umfangreich sei.

Nach Angaben des estnischen Portals Äripäev unter Berufung auf die Washington Post ist das vollständige Ausmaß der russischen Hilfe zwar noch unklar, ihre Bedeutung habe jedoch innerhalb einer Woche deutlich zugenommen, da es den Vereinigten Staaten und Israel gelungen sei, einen erheblichen Teil der iranischen Militärinfrastruktur zu zerstören.Dieselben Quellen betonten, dass Peking im Gegensatz zu Moskau keine Unterstützung geleistet habe. Beobachter in China weisen darauf hin, dass Peking sehr sensibel reagierte, als das iranische Regime gegen Demonstranten vorging, die politische Veränderungen forderten. Gleichzeitig habe China den Krieg für das heimische Publikum deutlich neutraler dargestellt.

Der Verteidigungsanalyst Dara Massicot erklärte gegenüber der Washington Post, dass Iran mit seinen begrenzten Präzisionsschlägen amerikanische Radarsysteme angreife. „Sie zielen auf Kommando- und Kontrollsysteme“, betonte Massicot.

Russland schließt wichtige Lücke in Irans Fähigkeiten

Iran verfügt selbst nur über wenige militärische Satelliten. Deshalb ist russische Unterstützung in diesem Bereich besonders wichtig und schließt eine bedeutende Fähigkeitslücke. Obwohl die iranischen Gegenangriffe in den vergangenen Tagen zahlenmäßig zurückgegangen sind, betonen Analysten, die mit der Zeitung gesprochen haben, dass diese Angriffe sehr präzise und gezielt durchgeführt wurden.

Beobachter weisen darauf hin, dass Russland von einem langen Krieg profitieren könnte. Ein solcher Konflikt würde die Vereinigten Staaten binden, die Ressourcen ihrer Verbündeten aufzehren und die Preise für Energie auf dem Weltmarkt erhöhen. Gleichzeitig betont auch Massicot, dass Russlands wichtigste Priorität weiterhin der Krieg in der Ukraine bleibt. Eine direkte Einmischung in Iran sei daher äußerst begrenzt.

Neue Front im Nahen Osten

Die Berichte über russische Geheimdiensthilfe für Iran zeigen, wie stark sich regionale Konflikte mit globalen Machtkämpfen überlagern. Während die USA und Israel militärischen Druck auf Teheran ausüben, nutzt Moskau offenbar die Gelegenheit, Washington strategisch zu schwächen. Der Russland-Iran-Krieg entwickelt sich damit zunehmend zu einem indirekten Stellvertreterkonflikt zwischen Großmächten, dessen Auswirkungen weit über den Nahen Osten hinausreichen könnten.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, würde Russlands Unterstützung für Iran eine neue Eskalationsstufe im geopolitischen Wettbewerb darstellen. Geheimdienstinformationen über amerikanische Streitkräfte könnten Iran helfen, gezieltere Angriffe durchzuführen und den Konflikt zu verlängern. Gleichzeitig bleibt Moskaus strategischer Schwerpunkt weiterhin der Krieg in der Ukraine, weshalb das Engagement im Nahen Osten bislang begrenzt erscheint.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Machtpoker im Ländle: Özdemir erteilt rotierender Staatskanzlei eine Absage
DWN
Politik
Politik Machtpoker im Ländle: Özdemir erteilt rotierender Staatskanzlei eine Absage
09.03.2026

Nach der Zitterpartie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg verhärten sich die Fronten zwischen den potenziellen Koalitionspartnern....

Geheime Unterstützung: Russland liefert Iran Zieldaten gegen amerikanische Streitkräfte
DWN
Politik
Politik Geheime Unterstützung: Russland liefert Iran Zieldaten gegen amerikanische Streitkräfte
09.03.2026

Ein Bericht der Washington Post sorgt für Aufsehen. Demnach liefert Russland Iran geheimdienstliche Informationen über US-Streitkräfte...

Deutsche Industrie enttäuscht: Auftragseinbruch um 11,1 Prozent nach Großauftrags-Boom
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Industrie enttäuscht: Auftragseinbruch um 11,1 Prozent nach Großauftrags-Boom
09.03.2026

Die deutsche Industrie ist mit einer deutlichen Enttäuschung in das Jahr 2026 gestartet. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes sanken...

Spritpreise aktuell: Preiszuwachs an Tankstellen verlangsamt sich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Spritpreise aktuell: Preiszuwachs an Tankstellen verlangsamt sich
09.03.2026

Autofahrer können vorerst leicht aufatmen, da der steile Aufwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen an deutschen Tankstellen an Schwung...

Preiswende im Kühlregal: Butter wird für Verbraucher wieder teurer
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Preiswende im Kühlregal: Butter wird für Verbraucher wieder teurer
09.03.2026

Nach einer Phase sinkender Preise müssen Kunden in Deutschland für Butter wieder tiefer in die Tasche greifen. Führende Discounter und...

Geopolitische Zeitenwende: Von der Leyen fordert radikalen Kurswechsel der EU
DWN
Politik
Politik Geopolitische Zeitenwende: Von der Leyen fordert radikalen Kurswechsel der EU
09.03.2026

Die alte Weltordnung ist Geschichte: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängt angesichts der globalen Instabilität auf eine...

Neue EU-Strategie: Brüssels Plan für die Zukunft von Häfen und Werften
DWN
Politik
Politik Neue EU-Strategie: Brüssels Plan für die Zukunft von Häfen und Werften
09.03.2026

Europas Lebensadern auf dem Prüfstand: Nach langer Wartezeit hat die EU-Kommission ihre neue maritime Strategie enthüllt. In zwei...

Pflicht Widerrufsbutton 2026: Was Onlinehändler und Verbraucher jetzt wissen sollten
DWN
Politik
Politik Pflicht Widerrufsbutton 2026: Was Onlinehändler und Verbraucher jetzt wissen sollten
09.03.2026

Ein neues Gesetz, ein neuer Button, viele offene Fragen: Wer seine Bestellung stornieren oder einen Vertrag widerrufen möchte, soll das...