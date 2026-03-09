Geheime Unterstützung: Russland liefert Iran Zieldaten gegen amerikanische Streitkräfte

Geheimdienstinformationen über US-Streitkräfte

Seit dem Ausbruch der Kämpfe teilen russische Stellen Informationen mit Iran über die Positionen amerikanischer Kriegsschiffe und Flugzeuge. Eine Quelle erklärte, dass die Unterstützung Russlands umfangreich sei.

Nach Angaben des estnischen Portals Äripäev unter Berufung auf die Washington Post ist das vollständige Ausmaß der russischen Hilfe zwar noch unklar, ihre Bedeutung habe jedoch innerhalb einer Woche deutlich zugenommen, da es den Vereinigten Staaten und Israel gelungen sei, einen erheblichen Teil der iranischen Militärinfrastruktur zu zerstören.Dieselben Quellen betonten, dass Peking im Gegensatz zu Moskau keine Unterstützung geleistet habe. Beobachter in China weisen darauf hin, dass Peking sehr sensibel reagierte, als das iranische Regime gegen Demonstranten vorging, die politische Veränderungen forderten. Gleichzeitig habe China den Krieg für das heimische Publikum deutlich neutraler dargestellt.

Der Verteidigungsanalyst Dara Massicot erklärte gegenüber der Washington Post, dass Iran mit seinen begrenzten Präzisionsschlägen amerikanische Radarsysteme angreife. „Sie zielen auf Kommando- und Kontrollsysteme“, betonte Massicot.

Russland schließt wichtige Lücke in Irans Fähigkeiten

Iran verfügt selbst nur über wenige militärische Satelliten. Deshalb ist russische Unterstützung in diesem Bereich besonders wichtig und schließt eine bedeutende Fähigkeitslücke. Obwohl die iranischen Gegenangriffe in den vergangenen Tagen zahlenmäßig zurückgegangen sind, betonen Analysten, die mit der Zeitung gesprochen haben, dass diese Angriffe sehr präzise und gezielt durchgeführt wurden.

Beobachter weisen darauf hin, dass Russland von einem langen Krieg profitieren könnte. Ein solcher Konflikt würde die Vereinigten Staaten binden, die Ressourcen ihrer Verbündeten aufzehren und die Preise für Energie auf dem Weltmarkt erhöhen. Gleichzeitig betont auch Massicot, dass Russlands wichtigste Priorität weiterhin der Krieg in der Ukraine bleibt. Eine direkte Einmischung in Iran sei daher äußerst begrenzt.

Neue Front im Nahen Osten

Die Berichte über russische Geheimdiensthilfe für Iran zeigen, wie stark sich regionale Konflikte mit globalen Machtkämpfen überlagern. Während die USA und Israel militärischen Druck auf Teheran ausüben, nutzt Moskau offenbar die Gelegenheit, Washington strategisch zu schwächen. Der Russland-Iran-Krieg entwickelt sich damit zunehmend zu einem indirekten Stellvertreterkonflikt zwischen Großmächten, dessen Auswirkungen weit über den Nahen Osten hinausreichen könnten.

Spritpreis-Frust: Tankstellenpächter wehren sich gegen Kunden-Wut

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, würde Russlands Unterstützung für Iran eine neue Eskalationsstufe im geopolitischen Wettbewerb darstellen. Geheimdienstinformationen über amerikanische Streitkräfte könnten Iran helfen, gezieltere Angriffe durchzuführen und den Konflikt zu verlängern. Gleichzeitig bleibt Moskaus strategischer Schwerpunkt weiterhin der Krieg in der Ukraine, weshalb das Engagement im Nahen Osten bislang begrenzt erscheint.