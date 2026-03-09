Wirtschaft

Preiswende im Kühlregal: Butter wird für Verbraucher wieder teurer

Nach einer Phase sinkender Preise müssen Kunden in Deutschland für Butter wieder tiefer in die Tasche greifen. Führende Discounter und Supermärkte haben die Preise für das 250-Gramm-Päckchen angehoben. Hintergrund sind veränderte Marktbedingungen und eine gestiegene Nachfrage.