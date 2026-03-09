Politik

Pflicht Widerrufsbutton 2026: Was Onlinehändler und Verbraucher jetzt wissen sollten

Ein neues Gesetz, ein neuer Button, viele offene Fragen: Wer seine Bestellung stornieren oder einen Vertrag widerrufen möchte, soll das künftig mit einem einfachen Klick erledigen können. Ein neuer Widerrufsknopf soll Online-Käufer besser schützen. Was sich beim Onlineshoppen bald ändern wird.