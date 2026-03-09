Politik

Pflicht Widerrufsbutton 2026: Was Onlinehändler und Verbraucher jetzt wissen sollten

Ein neues Gesetz, ein neuer Button, viele offene Fragen: Wer seine Bestellung stornieren oder einen Vertrag widerrufen möchte, soll das künftig mit einem einfachen Klick erledigen können. Ein neuer Widerrufsknopf soll Online-Käufer besser schützen. Was sich beim Onlineshoppen bald ändern wird.
article:authors
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.03.2026 12:11
Lesezeit: 4 min
Online-Shopping: Unternehmen werden ab dem 19. Juni 2026 dazu verpflichtet, auf ihrer Website beziehungsweise in der App einen gut sichtbaren Widerrufsbutton anzubringen. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Onlinehändler ab Juni 2026 einen Widerrufsbutton bereitstellen müssen.
  • Wie der neue Widerrufsknopf Verbrauchern den Rücktritt vom Vertrag vereinfacht.
  • Welche Konsequenzen Unternehmen bei Nichteinhaltung der neuen Button-Pflicht drohen.

