Neue EU-Strategie: Brüssels Plan für die Zukunft von Häfen und Werften

Europas Lebensadern auf dem Prüfstand: Nach langer Wartezeit hat die EU-Kommission ihre neue maritime Strategie enthüllt. In zwei umfassenden Papieren skizziert Brüssel die Zukunft für Häfen, Werften und Reedereien – Branchen, die unter massivem globalem Konkurrenzdruck stehen. Doch während die Wirtschaft die Pläne herbeigesehnt hat, stellt sich nun die entscheidende Frage: Reicht dieser Vorstoß aus, um den Kontinent maritim auf Kurs zu halten, oder bleibt es bei wohlmeinenden Absichtserklärungen?