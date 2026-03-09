Wirtschaft

Spritpreise aktuell: Preiszuwachs an Tankstellen verlangsamt sich

Autofahrer können vorerst leicht aufatmen, da der steile Aufwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen an deutschen Tankstellen an Schwung verliert. Aktuellen Daten des ADAC zufolge haben sich Benzin und Diesel über das vergangene Wochenende zwar weiter verteuert, die Preiszuwächse fielen jedoch deutlich geringer aus als noch in der Vorwoche. Während ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt am Sonntag nur um 0,7 Cent gegenüber dem Samstag stieg, verzeichnete Superbenzin der Sorte E10 lediglich ein minimales Plus von 0,4 Cent.
09.03.2026
Benzin und Diesel steigen weiter, doch das Tempo nimmt ab. Was ADAC-Daten über die aktuellen Kraftstoffpreise und den weiteren Tagesverlauf verraten (Foto: dpa). Foto: Christoph Reichwein

Im Folgenden:

  • Warum sich der Preisanstieg an deutschen Tankstellen zuletzt deutlich abgeschwächt hat.
  • Weshalb Diesel trotz niedrigerer Besteuerung krisenanfälliger ist als Benzin.
  • Wie sich Heizölpreise am Montag von den Kraftstoffpreisen abgekoppelt haben.

