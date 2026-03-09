Wirtschaft

Ölpreis-Explosion: G7-Staaten beraten über Freigabe von Notreserven

Der Druck auf die Zapfsäulen weltweit wächst: Angesichts rasanter Preissprünge am Ölmarkt greifen die G7-Staaten nun zu einem ihrer seltensten Kriseninstrumente. Einem Bericht der Financial Times zufolge beraten die Finanzminister der führenden Industrienationen noch heute über eine koordinierte Freigabe nationaler Öl-Notreserven. Gemeinsam mit der Internationalen Energieagentur (IEA) soll so der massive Preisanstieg abgefedert werden, der durch die jüngsten Eskalationen im Nahen Osten ausgelöst wurde.