Wirtschaft

Einkommensschere öffnet sich weiter: Ostdeutsche Haushalte fallen 2025 zurück

Die wirtschaftliche Angleichung zwischen Ost und West gerät ins Stocken: Im Jahr 2025 hat sich die Kluft bei den verfügbaren Einkommen wieder vergrößert. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen um Einheitlichkeit fehlen ostdeutschen Haushalten im Median jährlich über 5.800 Euro netto im Vergleich zum Westen. Neue Daten des Statistischen Bundesamts belegen, dass der Abstand nicht nur fortbesteht, sondern zuletzt sogar um mehrere hundert Euro gewachsen ist.