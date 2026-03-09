Unternehmen

Showdown in Brüssel: Letzte Woche für Musks X vor Rekordstrafe

Das Ultimatum aus Brüssel steht: Für Elon Musks Nachrichtendienst X beginnt die entscheidende Woche im Machtkampf mit der Europäischen Union. Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Gesetz für digitale Dienste (DSA) droht dem Unternehmen nun eine Strafzahlung von 120 Millionen Euro. Während die EU-Kommission auf strikte Korrekturen drängt, steht nicht weniger als die Zukunft der Plattform unter europäischer Regulierung auf dem Spiel.