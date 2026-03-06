Wirtschaft

Spritpreis-Frust: Tankstellenpächter wehren sich gegen Kunden-Wut

Steigende Preise an den Zapfsäulen sorgen für schlechte Stimmung an Deutschlands Tankstellen. Doch während Autofahrer tief in die Tasche greifen müssen, geraten die Pächter zunehmend zwischen die Fronten. Der Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes (VGT) Nord-Ost warnt nun vor der wachsenden Belastung für das Personal, das den Unmut der Kunden unmittelbar abbekommt – obwohl die Betreiber auf die Preisgestaltung kaum Einfluss haben.