Politik

Machtpoker im Ländle: Özdemir erteilt rotierender Staatskanzlei eine Absage

Nach der Zitterpartie bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg verhärten sich die Fronten zwischen den potenziellen Koalitionspartnern. Während die Union mit dem unkonventionellen Modell einer geteilten Amtszeit liebäugelt, setzt Wahlsieger Cem Özdemir (Grüne) ein deutliches Stoppsignal. Er beharrt ohne Abstriche auf dem Regierungsanspruch seiner Partei und weist die „Halbzeit-Ideen“ der CDU entschieden zurück.