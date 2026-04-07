Wirtschaft

Transformation oder Kahlschlag? Der KI-Umbruch bei Associated Press

Die US-Nachrichtenagentur Associated Press streicht massiv Stellen, um Ressourcen für Künstliche Intelligenz und Videoformate freizumachen. Was die Leitung als strategische Anpassung aus einer Position der Stärke verkauft, interpretieren Gewerkschaften als gefährliches Experiment zulasten der Qualität. Der Fall AP markiert einen Wendepunkt, der weit über die Medienbranche hinaus als Warnsignal für den globalen Arbeitsmarkt dient.