Wirtschaft

Rückgang der Arbeitslosigkeit: Trendwende oder nur ein kleiner Schritt?

Der deutsche Arbeitsmarkt sendet im März erste Lebenszeichen einer saisonalen Erholung. Mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen um knapp 50.000 Personen setzt die typische Frühjahrsbelebung ein, wenngleich der große Durchbruch angesichts der schwächelnden Wirtschaft noch auf sich warten lässt. Trotz des positiven Trends verharrt die Gesamtzahl der Erwerbslosen weiterhin über einer psychologisch wichtigen Marke, was die Herausforderungen für die kommenden Monate unterstreicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.03.2026 11:44
Lesezeit: 1 min
Rückgang der Arbeitslosigkeit: Trendwende oder nur ein kleiner Schritt?
Im März sank die Arbeitslosigkeit um 49.000 auf 3,021 Millionen. Was steckt hinter der Frühjahrsbelebung und wie stabil ist der Trend wirklich? (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum die Arbeitslosigkeit im März trotz Rückgang über der Drei-Millionen-Marke bleibt.
  • Weshalb Andrea Nahles die Frühjahrsbelebung 2025 trotz Rekordwert als schwunglos bewertet.
  • Welche strukturellen Lücken auf dem deutschen Ausbildungsmarkt trotz offener Stellen bestehen.

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