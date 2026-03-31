Wirtschaft

Rückgang der Arbeitslosigkeit: Trendwende oder nur ein kleiner Schritt?

Der deutsche Arbeitsmarkt sendet im März erste Lebenszeichen einer saisonalen Erholung. Mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen um knapp 50.000 Personen setzt die typische Frühjahrsbelebung ein, wenngleich der große Durchbruch angesichts der schwächelnden Wirtschaft noch auf sich warten lässt. Trotz des positiven Trends verharrt die Gesamtzahl der Erwerbslosen weiterhin über einer psychologisch wichtigen Marke, was die Herausforderungen für die kommenden Monate unterstreicht.