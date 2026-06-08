Finanzen

Magnificent Seven-Aktien: Wo Analysten jetzt die größten Chancen sehen

Sieben Tech-Konzerne dominieren den S&P 500, doch ihre Aktien laufen längst nicht mehr im Gleichschritt. Der KI-Boom treibt Umsätze, Kursziele und Erwartungen nach oben, während Tesla, Meta und Microsoft seit Jahresbeginn schwächeln. Anleger müssen deshalb genauer hinsehen, welche Magnificent Seven-Aktien echte Stärke zeigen und wo nur noch Fantasie bezahlt wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.06.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
Magnificent Seven-Aktien: Wo Analysten jetzt die größten Chancen sehen
KI treibt die Börsenstars aus den USA weiter an. Anleger müssen bei den Magnificent Seven-Aktien nun selektiv wählen. (Foto: dpa) Foto: robertcicchetti

Im Folgenden:

  • Warum Alphabet und Nvidia die Magnificent Seven-Aktien derzeit anführen.
  • Welche Tech-Giganten Analysten trotz schwacher Kurse weiter kaufen würden.
  • Wie stark KI-Investitionen die Bewertungen der US-Konzerne treiben.

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