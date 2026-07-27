Politik

KI-Unternehmen ohne Menschen: Milei wagt das große Experiment

Ein Unternehmen ohne menschliche Führung, aber mit Eigentum, Beschäftigten und politischem Einfluss: Argentiniens Präsident Javier Milei will KI-Unternehmen einen eigenen rechtlichen Status geben. Kritiker warnen vor einer gefährlichen Lücke. Denn wer lässt sich bestrafen, wenn eine künstliche Intelligenz über Milliarden, Arbeitsplätze und Klagen entscheidet?