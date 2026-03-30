Immobilien

Historischer Durchbruch am Bau: Lohnmauer 35 Jahre nach der Einheit gefallen

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung erreicht die Baubranche einen entscheidenden Meilenstein der innerdeutschen Angleichung. Mit der Umsetzung der letzten Tarifstufe im April endet die jahrzehntelange Lohnkluft zwischen Ost und West. Die IG BAU feiert diesen Schritt als längst überfälliges Signal für Gerechtigkeit und das endgültige Ende einer wirtschaftlichen Zweiklassengesellschaft auf deutschen Baustellen.