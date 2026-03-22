Politik

EU-Vermögensregister: Die Infrastruktur für totale Transparenz steht

Über ein europäisches Vermögensregister wird seit Jahren gestritten. Vertreter der EU-Kommission betonten lange Zeit, ein solches Register sei nicht geplant. Kritiker hielten dagegen, dass entsprechende Strukturen bereits im Verborgenen vorbereitet würden. Heute zeigt sich: Schritt für Schritt ist eine Infrastruktur entstanden, die weit über die reine Geldwäschebekämpfung hinausgeht.
Autor
avtor
Anika Völger
22.03.2026 05:51
Lesezeit: 3 min
EU-Vermögensregister: Die Infrastruktur für totale Transparenz steht
Schritt für Schritt entsteht ein EU-weites Datennetz zu Vermögen. Sicherheit oder Überwachung? (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Die neue Schaltzentrale: Wie die AMLA in Frankfurt Finanzdaten aus ganz Europa bündelt.
  • Das Ende der Anonymität: Warum Immobilien, Schließfächer und Kryptos nun gläsern sind.
  • „Mission Creep“: Experten warnen, dass diese Daten bald zweckentfremdet werden könnten.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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