Politik

EU-Vermögensregister: Die Infrastruktur für totale Transparenz steht

Über ein europäisches Vermögensregister wird seit Jahren gestritten. Vertreter der EU-Kommission betonten lange Zeit, ein solches Register sei nicht geplant. Kritiker hielten dagegen, dass entsprechende Strukturen bereits im Verborgenen vorbereitet würden. Heute zeigt sich: Schritt für Schritt ist eine Infrastruktur entstanden, die weit über die reine Geldwäschebekämpfung hinausgeht.