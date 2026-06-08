Finanzen

SpaceX-IPO zeigt die gefährliche Macht der Musk-Erzählung

Elon Musk verkauft den Kapitalmärkten nicht nur Raketen und Satelliten, sondern eine Zukunft, die bis zum Mars reicht. Doch das SpaceX-IPO zeigt, wie groß der Abstand zwischen Vision und Bewertung werden kann. Anleger müssen entscheiden, ob sie in eine technologische Ausnahmefirma investieren oder in eine Erzählung, die gefährlich stark nach früherer Börseneuphorie klingt.