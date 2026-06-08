Finanzen

SpaceX-IPO zeigt die gefährliche Macht der Musk-Erzählung

Elon Musk verkauft den Kapitalmärkten nicht nur Raketen und Satelliten, sondern eine Zukunft, die bis zum Mars reicht. Doch das SpaceX-IPO zeigt, wie groß der Abstand zwischen Vision und Bewertung werden kann. Anleger müssen entscheiden, ob sie in eine technologische Ausnahmefirma investieren oder in eine Erzählung, die gefährlich stark nach früherer Börseneuphorie klingt.
Autor
Charlie Taylor
08.06.2026 17:41
Lesezeit: 4 min
SpaceX-IPO zeigt die gefährliche Macht der Musk-Erzählung
Elon Musk treibt das SpaceX-IPO mit großen Zukunftsversprechen voran. (Foto: dpa) Foto: Eric Gay

Im Folgenden:

  • Warum das SpaceX-IPO für Anleger zur riskanten Wette wird.
  • Wie Elon Musk die Börse mit Mars-Visionen elektrisiert.
  • Welche Bewertung SpaceX vor dem Börsengang erreichen will.

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