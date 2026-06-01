Finanzen

SpaceX-IPO: Warum Kleinanleger jetzt in ein riskantes Spiel geraten

SpaceX ist noch nicht an der Börse, doch der Hype wird bereits gehandelt. Kryptoplattformen machen aus Erwartungen an Elon Musks Raumfahrtkonzern ein spekulatives Produkt, das Anleger früh lockt und zugleich in riskante Derivate zieht. Wer jetzt einsteigt, kauft keine echten Aktien, sondern wettet auf Bewertungen, die mit dem späteren IPO wenig zu tun haben müssen.