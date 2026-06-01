Finanzen

SpaceX-IPO: Warum Kleinanleger jetzt in ein riskantes Spiel geraten

SpaceX ist noch nicht an der Börse, doch der Hype wird bereits gehandelt. Kryptoplattformen machen aus Erwartungen an Elon Musks Raumfahrtkonzern ein spekulatives Produkt, das Anleger früh lockt und zugleich in riskante Derivate zieht. Wer jetzt einsteigt, kauft keine echten Aktien, sondern wettet auf Bewertungen, die mit dem späteren IPO wenig zu tun haben müssen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.06.2026 14:23
Lesezeit: 3 min
SpaceX-IPO: Warum Kleinanleger jetzt in ein riskantes Spiel geraten
Musks SpaceX-IPO elektrisiert die Märkte. Wer früh über Kryptoplattformen einsteigt, kauft oft riskante Derivate statt echte Anteile. (Foto: dpa/AP | Eric Gay) Foto: Eric Gay

Im Folgenden:

  • Warum der SpaceX-IPO schon vor dem Börsenstart spekulative Märkte bewegt.
  • Wie Kryptoplattformen Anlegern Zugang zu Musks Raumfahrtkonzern versprechen.
  • Welche Risiken hinter den neuen SpaceX-Derivaten stecken.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    3 Monate Zugriff für nur 3 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Hyundai Kona im Test: Futuristisch, mutig und anders
DWN
Unternehmen
Unternehmen Hyundai Kona im Test: Futuristisch, mutig und anders
01.06.2026

Der Hyundai Kona sieht aus, als wolle er nicht jedem gefallen. Genau das macht ihn spannend, denn hinter der mutigen Form steckt ein...

Vorteil für Migranten bei Behördenjobs: Ist das Partizipationsgesetz verfassungswidrig?
DWN
Politik
Politik Vorteil für Migranten bei Behördenjobs: Ist das Partizipationsgesetz verfassungswidrig?
01.06.2026

In Berlin ist die öffentliche Verwaltung bunt: Vielfalt, Teilhabe, Chancengleichheit für Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese Praxis...

Rentenversicherung: 20 Prozent Rentenbeitrag im Jahr 2029?
DWN
Politik
Politik Rentenversicherung: 20 Prozent Rentenbeitrag im Jahr 2029?
01.06.2026

Die Beiträge für die Rente sollen steigen - nach neuen Prognosen sogar noch etwas stärker als bisher gedacht. Doch es könnte auch alles...

Großbritanniens EU-Rückkehr: Realistische Option oder politischer Wunschtraum?
DWN
Politik
Politik Großbritanniens EU-Rückkehr: Realistische Option oder politischer Wunschtraum?
01.06.2026

Erst galt der Brexit als endgültig, nun spricht ein Labour-Schwergewicht offen von Großbritanniens EU-Rückkehr. Hinter der neuen...

SpaceX-IPO: Warum Kleinanleger jetzt in ein riskantes Spiel geraten
DWN
Finanzen
Finanzen SpaceX-IPO: Warum Kleinanleger jetzt in ein riskantes Spiel geraten
01.06.2026

SpaceX ist noch nicht an der Börse, doch der Hype wird bereits gehandelt. Kryptoplattformen machen aus Erwartungen an Elon Musks...

AfD-Wahlprogramm verabschiedet: Atomenergie, CO2-Aus und begrenzte Migration
DWN
Politik
Politik AfD-Wahlprogramm verabschiedet: Atomenergie, CO2-Aus und begrenzte Migration
01.06.2026

Die AfD rüstet sich für die anstehenden Landtagswahlen im September: In Mecklenburg-Vorpommern verabschiedeten die Delegierten auf dem...

Gutachten zu Pistorius Wehrdienstgesetz: Neuer Ärger um Auslandsreisen
DWN
Politik
Politik Gutachten zu Pistorius Wehrdienstgesetz: Neuer Ärger um Auslandsreisen
01.06.2026

Männer im wehrfähigen Alter brauchen für längere Auslandsreisen eine Genehmigung - im Frühjahr sorgte das für Schlagzeilen. Minister...

Kann Europa Weltmacht werden? Eine Analyse
DWN
Politik
Politik Kann Europa Weltmacht werden? Eine Analyse
01.06.2026

Die alte Weltordnung bricht weg, und Europa steht plötzlich allein zwischen den streitenden Machtblöcken. Jetzt entscheidet sich, ob der...