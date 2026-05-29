Technologie

SpaceX-Aktie: Musk baut die Energiebasis für Weltraum-KI

Die SpaceX-Aktie könnte eines der spektakulärsten Börsenthemen der kommenden Monate werden. Elon Musk bereitet mit gigantischer Solarproduktion in Texas den nächsten Schritt vor und will KI-Rechenzentren künftig im Weltraum betreiben.
Autor
Sara Lindberg, Børsen
29.05.2026 05:58
Lesezeit: 2 min
SpaceX-Aktie: Musk baut die Energiebasis für Weltraum-KI
Space X treibt mit Solarenergie im All eine neue Verbindung von Raumfahrt, KI-Infrastruktur und Börsenfantasie voran. (Foto: dpa) Foto: Eric Gay

Im Folgenden:

  • Warum die SpaceX-Aktie für Anleger plötzlich greifbarer wird.
  • Wie Elon Musk KI-Rechenzentren in den Weltraum bringen will.
  • Weshalb Solarenergie für Space X zur Schlüsseltechnologie wird.

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